Verrücktes Barça-Gerücht: Kommt Lionel Messi im Januar auf Leihbasis?

Das Netz war in den vergangenen Monaten gesäumt von Gerüchten über eine Barça-Rückkehr von Lionel Messi. Die Story nimmt kein Ende, jetzt wird über eine Ausleihe spekuliert. Der Superstar verpasst wohl die Playoffs mit seinem neuen Klub und ist daraufhin monatelang spielfrei.

Inzwischen haben sich wieder Gerüchte über eine mögliche Reunion quer über den Planeten verteilt. Sollte Inter Miami die Playoffs in der nordamerikanischen Major League Soccer nicht erreichen, mache sich Barça Hoffnungen auf eine Ausleihe im Januar. Schließlich will Messi sein Fitnesslevel nicht verlieren.

"Ich gehe nicht zurück zu Barça, ich gehe zu Inter Miami. Ich wollte zu Barça zurückkehren, aber ich wollte meine Zukunft nicht in die Hände eines anderen legen", begründete Lionel Messi seine Absage an den FC Barcelona . Barça hatte aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten große Probleme, den Transfer umzusetzen. La Pulga dauerte es dann schlicht zu lange.

Lionel Messi verpasst mit Inter Miami wohl die Playoffs

Das heißt, dass Messi bis zum Beginn der kommenden Saison mehrere Monate nicht an einem regulären Spielbetrieb teilnehmen könnte. Der Superstar kommt seit seinem Wechsel auf elf Tore und fünf Vorlagen in zwölf Pflichtspielen. Aktuell fällt er verletzt aus.

Der 36-Jährige unterschrieb in Miami einen Vertrag bis Ende 2025. Zuletzt gewährte er Einblicke in die Zeit nach seiner aktiven Karriere: "Ich mag alles, was mit Fußball zu tun hat. Ich mag es, Kindern zu helfen, zum ersten Mal einen Ball zu kicken, ich mag es, zu unterrichten... Ich könnte auch ein Sportdirektor werden."

