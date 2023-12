Verspäteter Busquets-Ersatz: Barça plant ablösefreien Transfer

Nach dem Abgang von Sergio Busquets (35) vor der Saison ist der FC Barcelona weiterhin auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz. Oriol Romeu (32) sollte diese Rolle ausfüllen, kommt aber inzwischen nicht mehr zum Zug. Im Sommer soll man daher einen ablösefreien Transfer von Wilfried Ndidi (26) in Erwägung ziehen.

Der Abgang von Sergio Busquets wiegt schwer beim FC Barcelona. Im Sommer verlies der langjährige Denker und Lenker des Barça-Mittelfelds den Klub in Richtung Amerika zu Inter Miami. Bislang wurde der Spanier nicht adäquat ersetzt. Man verpflichtete Oriol Romeu für drei Millionen Euro – auch, weil die Katalanen sich auf Sparkurs befinden.

Barça weiterhin auf Sparkurs - Wilfried Ndidi soll ablösefrei kommen

Auch im Winter und im kommenden Sommer muss der finanziell angeschlagene spanische Meister sparen. Daher sieht man sich auch in Zukunft nach günstigen Alternativen um und hat dabei laut der spanischen Sport weiterhin Wilfried Ndidi von Leicester City auf dem Schirm.

Der Nigerianer steht bis Sommer 2024 beim derzeitigen Tabellenführer der englischen Championship unter Vertrag und wird aller Voraussicht nach mit dem Klub in die Premier League aufsteigen. Sollte er seinen Vertrag nicht verlängern wäre der 26-Jährige ablösefrei zu haben, dürfte bereits ab Januar mit potenziellen Interessenten verhandeln.

Bereits im Sommer hatte Barça Interesse an Ndidi, doch Leicester wollte den Mittelfeldabräumer nicht ziehen lassen. Beim Überraschungsmeister von 2016 ist Ndidi in der laufenden Saison Stammspieler, kam in 18 Spielen zum Einsatz und erzielte starke drei Treffer und fünf Vorlagen – als defensiver Mittelfeldspieler.

Auch Bayern hat Ndidi auf dem Zettel

Der 53-fache nigerianische Nationalspieler steht seit 2017 bei den "Foxes" unter Vertrag, wechselte damals für 18 Millionen Euro von KRC Genk nach England. Neben den Katalanen soll auch der FC Bayern im Sommer ein Auge auf Ndidi geworfen haben. Auch in München ist man auf der Suche nach einem defensiv denkenden Mittelfeldspieler.

