Verträge bis 2026: Barça plant Gespräche mit Quartett um Pedri und Gavi

Gavi (l.) und Pedri sind noch drei Jahre an den FC Barcelona gebunden - Foto: / Getty Images

Der FC Barcelona will seine Leistungsträger um keinen Preis verlieren. Daher planen die Katalanen offenbar, mit vier Leistungsträgern, darunter Pedri und Gavi, frühzeitig Gespräche über eine Vertragsverlängerung zu führen.

Sportlich hat sich der FC Barcelona seit dem Amtsantritt von Xavi Hernandez im November 2021 nach der zwischenzeitlichen Schwächephase erholt, wurde letztes Jahr sogar spanischer Meister. Großen Anteil daran haben vor allem Spieler wie Ronald Araujo, Frenkie De Jong sowie Gavi und Pedri.

Die vier Leistungsträger gelten als die Zukunft des FC Barcelona und sollen so lange wie möglich im Verein bleiben. Alle vier sind noch bis 2026 an den Klub gebunden – daran soll sich bald was ändern. Der spanischen Mundo Deportivo zufolge plant Barça, mit den vier Spielern zeitnahe Gespräche zu führen, um die Verträge auszudehnen. Gavi hatte sein Arbeitspapier erst Ende letzten Jahres verlängert und wurde anschließend für die erste Mannschaft registriert.

De Jong und Pedri derzeit verletzt

De Jongs letzte Vertragsverlängerung liegt schon knapp drei Jahre her. Während der Corona-Pandemie hatte der damalige Präsident Josep Bartomeu den Kontrakt des Niederländers ausgedehnt. De Jong verzichtete im Zuge der Pandemie auf große Teil seines Gehalts, allerdings ging der Verzicht mit einer deutlichen Erhöhung des Salärs in den letzten Vertragsjahren einher.