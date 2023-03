Vertragspoker: Barça will zwei Deals schnellstmöglich abschließen

Beim FC Barcelona laufen die Planungen für die neue Saison. Während nach Neuzugängen gefahndet wird, sollen zwei Barça-Superstars ihre Arbeitspapiere so bald wie möglich ausdehnen.

Die Zukunft von Sergio Busquets soll sich in Kürze klären. Der Defensivstratege will während der anstehenden Länderspielpause entscheiden, wie es mit ihm weitergeht. Barça will mit Busquets laut der Fachzeitung Sport baldmöglichst verlängern.

Die Vertragsverlängerung von Busquets, der sich aufgrund von Barças finanziell schwieriger Lage auf deutliche Gehaltseinschränkungen einlassen müsste, genießt oberste Priorität beim Vorstand.

"Busi kennt die Wertschätzung, die ihm entgegengebracht wird, er ist eine Institution für den Verein und für die Mitglieder", lobte Barça-Trainer Xavi Hernandez (43) seinen Mannschaftskapitän unlängst einmal mehr. "Sollte er verlängern, würde mich das sehr freuen."