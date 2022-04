Poker mit Barça: Gavi-Berater fordert deutlichen Gehaltssprung

Gavi (17) hat sich beim FC Barcelona in Windeseile in die erweiterte Startelf gespielt. Der Berater des Youngsters will dessen gestiegene Bedeutung auch auf der Gehaltsabrechnung zu sehen bekommen.

Beim 3:2-Arbeitssieg gegen Levante zeigte Gavi nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit einmal mehr, wie stark er bereits ist. Mit seinen 17 Jahren kann das Barça-Eigengewächs bereits ein Spiel an sich reißen und wichtige Vorlagen liefern.

Gavi verdient derzeit 100.000 Euro

Barcelona will den spanischen Nationalspieler aber auf keinen Fall verlieren und arbeitet seit Monaten an einer Vertragsverlängerung. Derzeit wird der Teenager mit gerade einmal 100.000 Euro pro Jahr entlohnt. Klar ist: Gavi soll in Zukunft mehr verdienen. So viel kassieren wie die älteren Pedri und Ansu Fati (beide knapp zehn Mio. brutto pro Jahr) soll Gavi aber nicht.