Ousmane Dembele gibt Barça endlich wichtiges Feedback

Im Führungsgremium soll man sich außerdem wegen Dembeles Ausstiegsklausel keine Sorgen machen. Der Flügelstürmer kann in diesem Sommer für festgeschriebene 50 Millionen Euro wechseln, hat den Entscheidern aber glaubhaft versichert, einen Transfer nicht in Erwägung zu ziehen.

Barça nimmt den Austausch darüber in Angriff, sobald sich die prekäre finanzielle Situation entspannt hat. Eine Verlängerung ist momentan nicht möglich, selbst wenn Dembele seine Zustimmung dafür gegeben hat.

Das Versprechen gibt Barça erst mal Sicherheit. Dembele war nach seinem 140-Millionen-Wechsel vor bereits sechs Jahren bis zuletzt als Flop verschrien worden. Unter Trainer Xavi Hernandez ist dem Offensivstar aber der lang ersehnte Durchbruch gelungen.

In der vergangenen Saison kam Dembele auf ein Tor und 13 Vorlagen in 21 Meisterschaftsspielen, vor allem in den letzten Wochen der Runde war er kaum zu stoppen. Aktuell kommt er auf solide acht Tore und sieben Vorlagen, fällt aber schon seit zwei Monaten wegen einer Oberschenkelverletzung aus.

