Verwirrung um Barça-Klausel für Bruno Guimaraes

Gibt es sie oder gibt es sie nicht? In diesen Tagen kursieren widersprüchliche Meldungen zu einer Klausel, die es Barça ermöglichen würde, Bruno Guimaraes aus seinem Vertrag herauskaufen zu können.

Die Sport hatte berichtet, dass dem FC Barcelona das Recht vorbehalten ist, Guimaraes per Klausel für einen Betrag zwischen 65 und 70 Millionen Euro verpflichten zu können . Der 25-Jährige soll schon lange davon träumen, für die Blaugrana zu spielen.

Bruno Guimaraes für Barça ohnehin zu teuer

Bei Barça laufen die Planungen für den kommenden Sommer. Dort, oder sogar schon im Januar, soll ein weiterer Mittelfeldspieler hinzugeholt werden. Guimaraes wäre dann vermutlich wieder die Wunschoption, käme dem wirtschaftlich stark angeschlagenen Klub allerdings zu teuer.

Guimaraes entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Mittelfeldspieler in der Premier League, was aufgrund der dortigen Qualitätsdichte ein Merkmal von Guimaraes' hoher Leistungsfähigkeit ist.

