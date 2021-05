FC Barcelona : Verwirrung um Xavi Hernandez – verlängert er mit Barça-Schlupfloch?

Ja was denn nun? Die Zusammenarbeit zwischen Xavi Hernandez und dem Al-Sadd SC, mit dem er in der Vorsaison erstmals Meister wurde, endet in wenigen Wochen. Was eine Verlängerung des Vertrags betrifft, sind sich die Medien uneins.

Laut dem ortsansässigen AL-KASS SPORTS CHANNEL geht von Al-Sadd keine Absicht aus, Xavis Vertrag zu verlängern. Nach dem Gewinn des nationalen Doubles schied Al-Sadd in der asiatischen Champions League bereits in der Vorrunde aus.

Die spanische AS hält dagegen und schreibt von einer unmittelbar bevorstehenden Vertragsverlängerung bis 2023. Mit einer Besonderheit: Die künftige Arbeitsvereinbarung soll eine Klausel beinhalten, die es Xavi ermöglicht, zum Nulltarif zum FC Barcelona zu wechseln. Noch in dieser Woche soll die Unterschrift erfolgen.