FC Barcelona : Vicente del Bosque hat viel Lob für Barça-Trainer Xavi übrig

Für Vicente del Bosque hat der FC Barcelona im November vorigen Jahres die richtige Entscheidung getroffen, Xavi Hernandez als Nachfolger von Ronald Koeman zu installieren.

"Er macht das gut. Er verkörpert als Trainer alles, was er in seiner Karriere als Fußballer gelernt hat. Er hat Erfahrung, Wissen und wird es gut machen. Außerdem hat er immer Interesse an der Trainertätigkeit gezeigt, er hatte eine Berufung", sagte del Bosque am Rande eines Paddeltennisturniers, das zwischen ehemaligen Spielern von Real Madrid und Barça ausgetragen wurde.

Mehr zum Thema