FC Barcelona : Victor Valdes vor erneuter Rückkehr zu Barça

Bevor Marc-Andre ter Stegen 2014 eine neue Ära auf der Torhüterposition des FC Barcelona startete, war viele Jahre Victor Valdes die unumstrittene Nummer eins. 536 Spiele absolvierte der spanische Nationalkeeper im Barça-Trikot, gewann 21 Titel.

Nach Stationen bei Manchester United, Standard Lüttich und Middlesbrough beendete Valdes 2017 seine Karriere. Im Sommer 2019 kehrte er zu Barça zurück und heuerte als Nachwuchstrainer an. Nach einem Disput mit Jugend-Boss Patrick Kluivert verabschiedete er sich drei Monate später.

Seit Sommer 2020 ist er Cheftrainer bei UA Horta. Wie MUNDO DEPORTIVO berichtet, steht Valdes nun vor einem Comeback in Barcelona. Sollte Joan Laporta die Wahlen zum Präsidenten gewinnen, so das Sportblatt, werde er in den Trainerstab der Katalanen zurückkehren.