Viele Chancen, kein Treffer: Ansu Fati sucht bei Brighton noch seinen Torinstinkt

Ansu Fati verließ den FC Barcelona in den letzten Zügen des Transferfensters überraschend, nachdem er sich auch in den ersten Saisonspielen der neuen Spielzeit stets mit der Rolle des Jokers begnügen musste. Bei Brighton deutet sich bereits an, dass er eine wichtige Rolle im System der Seagulls einnehmen wird, die Coolness im Abschluss fehlt dem 20-Jährigen aber bislang noch.

Brighton-Coach Roberto De Zerbi (44) war ein großer Befürworter des Leihtransfers von Ansu Fati (20) und ist fest entschlossen, wieder die Leichtigkeit aus dem Offensivspieler herauszukitzeln, die ihn in seiner Anfangsphase beim FC Barcelona so ausgezeichnet hatte. Inzwischen stand Ansu Fati viermal für die Seagulls auf dem Platz, zweimal davon in der Startelf. Eine Torbeteiligung gelang dem Spanier bislang noch nicht.

Engagiert, aber noch ohne Glück vor dem Tor

In seinem vierten Saisonspiel gegen Chelsea im Carabao-Cup (0:1-Niederlage) wurde der 20-Jährige wieder auf der Zehner-Position eingesetzt. Fati war wie gewohnt sehr engagiert, ließ aber die nötige Überzeugung vor dem Tor vermissen.

Dennoch zeigt der hochtalentierte Spanier, dass mit ihm im internationalen Topfußball trotz der langen Verletzungsmisere noch zu rechnen ist. Er war auf der zentralen Position hinter der Spitze Joao Pedro (22) stets im Mittelpunkt der Angriffe und wurde immer wieder von seinen Mitspielern gesucht.

In Brighton zweifelt jedenfalls laut der Zeitung Sport niemand daran, dass sich die Leihe als voller Erfolg entpuppen wird und der Knoten bei Fati bald platzt. Die Spielweise von De Zerbi passt sehr gut zu Fatis Fähigkeiten, da er sich stets in der Nähe des Strafraums aufhalten kann.

Die Seagulls hatten sich im Werben um das Talent auch gegen deutlich hochkarätigere Liga-Konkurrenten wie Arsenal und Tottenham durchgesetzt. Laut Ansu Fati waren Gespräche mit Trainer De Zerbi ein wichtigen Argument pro Brighton. Eine Kaufoption besitzen die Briten nicht.

Ansu Fati endlich verletzungsfrei

Für Ansu Fati spricht im Moment, dass er endlich über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei ist. In der vergangenen Saison stand er für Barça in nahezu allen Spielen auf dem Platz, wenn auch nur selten in der Startformation, was schließlich dazu führte, dass der 20-Jährige einen Transfer auf der Suche nach mehr Spielminuten forderte.