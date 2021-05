FC Barcelona : Vier Barça-Stammkräfte auf dem Prüfstand

Die sportliche Leitung des FC Barcelona ist reichlich unzufrieden über das Abschneiden in dieser Saison. In der Kritik stehen vor allem arrivierte Kräfte, die bis auf wenigen Ausnahmen vieles haben vermissen lassen.

Laut der MUNDO DEPORTIVO handelt es sich hierbei um Gerard Pique, Sergio Busquets und Sergi Roberto. In welche Richtung die anberaumten Unterhaltungen verlaufen, ist offen. Der neugewählte Vereinspräsident Joan Laporta will aufgrund der prekären Finanzsituation Gehaltskürzungen vornehmen.

Der FC Barcelona will in diesem Sommer eine grundlegende Analyse durchführen. Kritisch beleuchtet werden sollen vor allem einige vermeintliche Leistungsträger, die im gesamten Saisonverlauf mehr oder weniger weit unter ihren Möglichkeiten agierten.

Der Fall Griezmann soll jedoch etwas anders gewichtet sein. Da der Starstürmer bereits seine Einwilligung zur Gehaltskürzung gab, setzen die Bosse keine großen Hoffnungen in die geplanten Gespräche.

Laporta kündigte derweil große Umwälzungen an. "Wir werden ab nächster Woche Entscheidungen treffen", sagte der Barça-Entscheider am Dienstag. "Wir brauchen eine konkurrenzfähige Mannschaft, die die Champions League und die LaLiga gewinnen will. Wenn wir uns im Erneuerungsprozess befinden, dann meine ich das auch so."