FC Barcelona : Von Barça geträumt? David Alaba reagiert auf Uli Hoeneß

Dies hatte Alaba Hoeneß gegenüber in einem persönlichen Gespräch kommuniziert. "Dann habe ich zu ihm gesagt: 'Willst du da mit dem Präsidenten oder mit dem Insolvenzverwalter verhandeln?'", so Hoeneß' damalige Wortwahl. Alaba ist im Rahmen der österreichischen Nationalmannschaft nun auf seinen vermeintlichen Wechselfehler angesprochen worden.

"Ich kann mich tatsächlich an das Gespräch erinnern. Es ist ein bisschen anders gewesen, nicht so wie er es gesagt hat", schmunzelte Alaba. Ins Detail ging der Nationalspieler allerdings nicht. Mit den Fußballern der Alpenrepublik trifft der 29-Jährige in der WM-Qualifikation auf die Färöer (Samstag, 20.45 Uhr) und am Dienstag (20.45 Uhr) kommender Woche auf Dänemark.