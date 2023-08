Von wegen Vertragsauflösung: Sergino Dest will Barça nicht verlassen

In der Vorwoche war darüber berichtet worden, dass Barça sehr konkret darüber nachdenkt, das noch zwei Jahre bestehende Arbeitsverhältnis mit Sergino Dest vorzeitig aufzulösen. Der glücklose Flügelspieler beschäftigt sich mit diesem Szenario aber definitiv nicht.

"Ich habe schon viel erreicht, aber ich bin noch nicht zufrieden. Ich bin beim größten Klub der Welt und möchte mein Vermächtnis schaffen", so Dest bei CBS Sports Golazo. "Ich habe das Gefühl, dass ich das noch nicht geschafft habe, und ich muss noch viel mehr beweisen und zeigen."

Barça will Sergino Dest eigentlich abgeben - Foto: Marco Canoniero / Dreamstime.com

Sergino Dest hofft auf mehr Konstanz bei Barça

"Ich möchte einfach, dass die Menschen in den USA mich als einen der besten Außenverteidiger in Erinnerung behalten, den sie je hatten, und als einen der geschicktesten", sagt Dest. "Ich möchte auch, dass die ganze Welt weiß, dass ich viel Potenzial habe, aber manchmal fehlt es mir an Beständigkeit auf Vereinsebene."

Angebote von anderen Klubs liegen Barça für Dest nach aktuellem Stand nicht vor. Die in den Medien als konkret bezeichnete Spur zu Union Berlin hat sich inzwischen vollständig in Luft aufgelöst. Vereine aus der Premier League wurden ebenfalls als potenzielle Abnehmer gehandelt. Doch auch hier ergab sich bis heute nichts.

Verwendete Quellen

CBS Sports Golazo