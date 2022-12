Vor Barça-Wechsel: Kylian Mbappe baggerte an Lewandowski

Kylian Mbappe (23) ließ sich in seinem neuen Dreijahresvertrag die Erlaubnis einbauen, bei Personalentscheidungen seines Klubs, Paris Saint-Germain, mitzuentscheiden. Im Sommer versuchte er bereits, Robert Lewandowski (34) an die Seine zu locken – ohne Erfolg.

Wie die größte Pariser Tageszeitung, La Parisien, berichtet, wurde Mbappe von seinen Vorgesetzten nach einem geeigneten Kandidaten für einen Neuzugang im Sturmzentrum gefragt. Das PSG-Aushängeschild dachte sofort an Lewandowski und sprach den langjährigen Bayern-Stürmer vor ein paar Monaten auf einen potenziellen Wechsel in die Ligue 1 an.

Am Rande einer Veranstaltung in Cannes fuhr sich Mbappe allerdings eine Abfuhr ein. Lewy machte noch nie ein Geheimnis daraus, nach seiner Bundesliga-Zeit nach Spanien gehen zu wollen. Für ihn kam zu diesem Zeitpunkt nur ein Wechsel zum FC Barcelona infrage.

Selbst die Aussicht, gemeinsam mit Mbappe, Lionel Messi (35) und Neymar (30) zu stürmen, brachte diesen Entschluss nicht ins Wanken. Lewandowski wechselte im Sommer nach acht Jahren in Diensten des FC Bayern für 45 Millionen Euro zu Barça.

Lewy glänzt beim FC Barcelona

Für seinen neuen Klub erzielte der Pole in der Hinrunde 20 Tore, sieben weitere Treffer legte er auf. Für ihn persönlich verliefen die ersten Monate im Camp Nou also erfolgreich. Lediglich das Ausscheiden in der Champions League trübt die starke Bilanz.