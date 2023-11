Vor Xavi-Anstellung: Barça dachte an Real-Sociedad-Trainer Alguacil

Als Spieler gewann Xavi Hernandez in seinen 20 Jahren im Klub mit dem FC Barcelona jeden erdenklichen Titel, die meisten mehrfach, und reifte zu einer der größten Klub-Legenden. Seit November 2021 ist er Cheftrainer seines Jugendklubs und zeigte in seiner bisherigen Zeit bereits, dass er auch neben dem Feld großes Talent hat.

Der 52-Jährige hat in seiner Trainerlaufbahn bisher nur für San Sebastian gearbeitet. 2013 fing er zunächst als Co-Trainer der zweiten Mannschaft an und arbeitete sich stetig hoch, bis er im Dezember 2018 schließlich zum Cheftrainer der ersten Mannschaft befördert worden war. Aktuell steht Alguacil noch bis 2025 bei Sociedad unter Vertrag.

Erfolgstrainer Alguacil liefert in der Champions League ab

Während man in der spanischen La Liga nach zwölf Spielen lediglich auf dem siebten Platz rangiert, läuft es in der Champions League, wo man in dieser Saison dank Alguacil erst zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte teilnimmt, umso besser.

Dort führt Sociedad die Gruppe D vor Inter Mailand mit zehn Punkten an, steht bereits vorzeitig in der K.o.-Phase und damit im zweiten Achtelfinale nach 2003/04.

