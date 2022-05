FC Barcelona Vorsicht, Barça! Arsenal steigt in Rennen um Raphinha ein

Der FC Arsenal zeigt Interesse an Raphinha. Das berichtet der italienische Journalist Gianluigi Longari. Manchester United soll bereits zuvor seine Fühler nach dem brasilianischen Rechtsaußen ausgestreckt haben.

Aubameyang hätte Arsenal gerne in der Königsklasse gesehen

Nach Informationen der englischen Tageszeitung The Sun fordern die Whites knapp 50 Millionen Euro Ablöse für den 25-Jährigen. Wäre Leeds abgestiegen, hätte man Raphinha dank einer Ausstiegsklausel für die Hälfte dieser Summe haben können.

Raphinha ist mit elf Toren und drei Vorlagen einer der torgefährlichsten Flügelstürmer der vergangenen Premier League-Saison. Auch international hat er bereits bewiesen, was er draufhat. In sieben Länderspielen stehen drei Tore in seiner Bilanz. Zudem lieferte er zwei direkte Vorlagen.

Leeds hatte für den schnellen und abschlussstarken Außenangreifer im Sommer 2020 knapp 19 Millionen Euro Ablöse an Stades Rennes überwiesen. Zuvor spielte Raphinha in Europa bereits für Sporting Lissabon und Vitória Guimarães.

Raphinha überzeugt mit Toren und Vorlagen

Insgesamt kommt Raphinha in seinen bisher sechs Profijahren in Europa auf eine für einen Flügelflitzer hervorragende Bilanz von 100 Torbeteiligungen (62 Tore, 38 Vorlagen) in 245 Partien.