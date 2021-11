FC Barcelona : Vorsicht, Barça! Chelsea baggert an Ronald Araujo

Bei dem Blues deutet sich zur neuen Saison ein größerer Personalwechsel in der Defensivabteilung an. Die Verträge von Toni Rüdiger, Andreas Christiansen, Thiago Silva and Cesar Azpilicueta laufen aus. Araujo könnte frischen Wind an die Stamford Bridge bringen.

Wie die Sporttageszeitung aus Barcelona in Erfahrung gebracht hat, sieht Araujo seine Zukunft derzeit in Barcelona. Der Uruguayer fühlt sich sehr wohl im Verein. Auch privat gefällt es ihm in der Stadt. Jüngst wurde seine erste Tochter in Katalonien geboren.