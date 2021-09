FC Barcelona : Vorsicht, Barça! Liverpool lockt Shootingstar Pedri

Pedri war 2020 nach einer einjährigen Leihe an seinen Heimatverein Las Palmas zum FC Barcelona gewechselt und hatte sich auf Anhieb einen festen Platz in der Startelf gesichert. Kein Spieler absolvierte mehr Partien als der Teenager.

Ronald Koeman hatte den Shooting-Star in den vergangenen Wochen geschont, ihm nach absolvierter Europameisterschaft und Olympia mit Spanien Sonderurlaub zugestanden.

Auf die Pause hätte Pedri gerne verzichtet. "Ich spiele lieber", sagte der spanische Nationalspieler gegenüber der Nachrichtenagentur EFE. "Zuschauen zu müssen, fällt mir nicht leicht. Ich möchte wirklich loslegen."

Der Urlaub hätte für das 18-Jährige Supertalent auch kürzer ausfallen können: " Ruhe ist zwar wichtig, aber nach drei, vier Tagen möchte man einfach wieder auf dem Platz stehen und das tun, was einem am meisten Spaß macht." Am Dienstag zum Champions-League-Auftakt gegen Bayern München (21 Uhr) wird Pedri in der Startelf erwartet.