FC Barcelona : Wandelt Riqui Puig auf den Spuren von Carles Alena?

Beim abstiegsbedrohten FC Getafe steht in Carles Alena (24) ein ehemaliger Mannschaftskollege von Riqui Puig unter Vertrag. Das Barça-Eigengewächs wechselte im vergangenen Sommer nach einer Leihe für fünf Millionen Euro Ablöse dauerhaft nach Getafe, wo er im zentralen Mittelfeld gesetzt ist.

Der Madrider Vorortverein hat nach Informationen der Sporttageszeitung AS bei Barça und Riqui Puig angefragt und die Bereitschaft eines Winter-Wechsels abgeklopft.

Bei Barça hatte sich Alena nicht durchsetzen können. Riqui Puig will dem Beispiel seines Ex-Kollegen aber offenbar nicht folgen. Der 22-Jährige will weiter um Einsätze beim FC Barcelona kämpfen und sagte Getafe ab. Bisher kam das Eigengewächs in der Primera Division 2021/2022 auf zehn Spiele und 293 Einsatzminuten.