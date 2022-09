FC Barcelona "Wäre schön": Cesc Fabregas will Lionel Messi nochmal im Barça-Trikot sehen

21 Jahre trug Lionel Messi das Trikot des FC Barcelona, ehe er 2021 aufgrund der finanziellen Schieflage der Katalanen den Verein in Richtung Paris Saint-Germain verlassen musste. Cesc Fabregas, langjähriger Mannschaftskollege des Superstars, würde sich freuen, sollte Messi nach Barcelona zurückkehren.

"Ich weiß nicht, ob Messis Rückkehr nach Barcelona möglich ist. Es könnte eine Option sein, wenn Barça dafür offen ist. Letztendlich werden der Verein und er die Entscheidung treffen. Es wäre schön", sagte Fabregas laut fcbarcelonanoticias.com gegenüber dem Radiosender Rac1.

Theoretisch könnten sich die Wege von Messi und Barça im Sommer 2023 wieder kreuzen. Dann läuft der Vertrag des Argentiniers bei Paris Saint-Germain aus. Allerdings bleibt abzuwarten, ob Barça den dann 36 Jahre alten Superstar verpflichten will.

Die Katalanen haben ihren Kader in den vergangenen Monaten vor allem in der Offensive prominent verstärkt. Ferran Torres, Robert Lewandowski und Raphinha wurden für insgesamt knapp 150 Millionen Euro verpflichtet. Zudem hat Barça-Trainer Xavi Hernandez Ousmane Dembele und Ansu Fati in der Hinterhand.