FC Barcelona : Warum Barça kein Interesse an Jerome Boateng hat

Die Zusammenarbeit von Bayern München und Jerome Boateng endet am 30. Juni 2021. Das hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Wochenende verkündet. Prompt wurde Barça Interesse nachgesagt. Dran ist an den Spekulationen allerdings nichts.