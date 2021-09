FC Barcelona : Warum Ronald Koeman nicht auf Miralem Pjanic setzte

"Ich hätte gerne gesehen, dass er mir ins Gesicht sagt, dass er keine Verwendung für mich hat", so der 31-Jährige gegenüber Marca. Der Niederländer habe sich respektlos verhalten. " Für mich war das kompliziert, weil es mir zum ersten Mal überhaupt passiert ist, dass mich jemand so behandelt."

Pjanic, vor 14 Monaten im Tausch mit Arthur von Juventus Turin ins Camp Nou gewechselt, hatte sich in der vergangenen Woche per Leihe Besiktas Istanbul angeschlossen und in der Folge gegen Koeman ausgeteilt.

"Es gibt Spieler, die besser sind als Miralem Pjanic"

Die Situation mit Pjanic sei schwierig gewesen, führte Koeman aus: "Wir haben es versucht und wir haben gesehen, dass es andere Spieler gibt, die besser sind als er."

Spanischen Medienberichten zufolge war Koeman unter anderem mit Pjanics Pressingverhalten nicht einverstanden. In der Saison 2020/2021 kam der Regisseur nur sechsmal von Beginn an zum Einsatz. Jetzt kann er am Bosporus in Süper Lig und Champions League zeigen, dass Koeman ihm mehr Chancen hätte geben sollen…