FC Barcelona : Was Dani Olmo mit dem Barça-Wechsel von Luuk de Jong zu tun hat

Der FC Barcelona hat Antoine Griezmann am Deadline Day der Transferperiode an Atletico Madrid abgegeben. Als Ersatz kommt Luuk de Jong. Erste Wahl war der Niederländer allerdings nicht.

Last-Minute-Deal: Barça fragt wegen Joao Felix an

Der 31-Jährige spielte keine große Rolle in den Plänen von Sevilla-Coach Julen Lopetegui und war entbehrlich geworden. Es gab Interesse von RCD Mallorca und PSV Eindhoven, doch erst als sich die Möglichkeit auftat, für Barça zu spielen, stimmte der ehemalige Gladbacher einem Vereinswechsel zu.

Koeman setzte sich für Verpflichtung von Luuk de Jong ein

Die Verpflichtung von de Jong soll auf ausdrücklichen Wunsch von Barcelona-Trainer Ronald Koeman erfolgt sein. Der Niederländer kennt de Jong aus der Nationalmannschaft bestens.

Der ehemalige Torschützenkönig der Eredivisie (28 Tore in der Spielzeit 2018/2019 für PSV Eindhoven) wird bis 2022 an Barça verliehen. Die Katalanen übernehmen sein Gehalt. Anschließend besteht eine Kaufoption. In Sevilla läuft der Vertrag noch bis 2023.