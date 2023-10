Was DFB-Kapitän Gündogan an Bundestrainer Nagelsmann "überrascht" hat

Die deutsche Nationalmannschaft weilt derzeit in den USA auf der ersten Reise von Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Mit dabei ist DFB-Kapitän Ilkay Gündogan. Der 32-Jährige erzählt seine ersten Eindrücke vom neuen Coach – und was ihn dabei besonders überrascht hat.

Erst seit kurzem ist Julian Nagelsmann neuer Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Mit der DFB-Elf weilt der Nachfolger von Hansi Flick aktuell in den USA auf seiner ersten Reise mit dem Team. Auch Kapitän Ilkay Gündogan ist mit dabei. Der Profi des FC Barcelona trifft im Zuge der Nationalmannschaft erstmals so richtig auf den 36-Jährigen Coach – eine Sache hat ihn besonders am ehemaligen Bayern-Trainer verwundert.

Nagelsmann muss DFB-Elf zum Titelkandidaten formen

"Ich war überrascht, dass er so groß ist! Ich habe ihn vorher nie so richtig kennengelernt und im Fernsehen habe ich das nicht so wahrgenommen, dass er so groß ist. Er hat schon echt eine gute Statur", scherzte Gündogan. Seine bisherigen Eindrücke vom neuen Trainer sind durchaus positiv.

"Wir hatten jetzt zwei Sitzungen, heute morgen und heute Mittag vorm Training. Es gab relativ klare Ansagen über Prinzipien, die wir in unserem Spiel haben wollen. Ich glaube, er will versuchen, aus der wenigen Zeit, die wir haben, das Maximum rauszuholen." Und Zeit haben Nagelsmann und die DFB-Elf tatsächlich nicht. Bereits im kommenden Sommer startet die Heim-Europameisterschaft. Bis dahin muss der gebürtige Landsberger die Mannschaft zum Titelkandidaten formen.