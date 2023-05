Was ist das? Barça-Verkaufskandidat flirtet öffentlich mit Ex-Klub

Ein Spieler, der zu dem Teil der Mannschaft gehört, der dem FC Barcelona in diesem Sommer die Kassen vollmachen soll, flirtet nun mit seinem ehemaligen Klub.

Barça muss in diesem Sommer bekanntermaßen sein Gehaltsbudget drastisch reduzieren und ist außerdem auf Transfererlöse angewiesen. Torres ist medial schon als einer der Spieler ausgewiesen worden, die den Blaugrana eine wenn möglich hohe Ablöse bescheren sollen.

Zumindest mit Blick auf die neue Saison wird es mit einer Rückkehr nach Valencia allerdings nichts. Torres Ex-Klub steckt wie Barça finanziell in großen Schwierigkeiten und kämpft darüber hinaus als Tabellen-17. um den Klassenerhalt in LaLiga.

Torres drückt Los Ches für den Saisonendspurt fest die Daumen: "Valencia muss in der Primera Division spielen und zu den Besten in Spanien gehören. Hoffentlich können sie so bald wie möglich gerettet werden."

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo