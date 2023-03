Ousmane Dembele: Reha läuft nicht optimal, dennoch fliegt er auf die Insel

Ousmane Dembele fehlt dem FC Barcelona derzeit verletzungsbedingt. Ein Besuch des Franzosen in England wirft Fragen auf.

Ousmane Dembele muss aktuell pausieren. Der Flügelstürmer verletzte sich im Spiel gegen den FC Girona und ist seit knapp zweieinhalb Monaten zum Zuschauen verdammt. Barça vermisst die Qualitäten des Franzosen, der auch im anstehenden Clasico nicht auflaufen kann.

Ousmane Dembele besucht Freund in Sunderland

Am Mittwochabend war der Weltmeister von 2018 plötzlich auf der Insel zu sehen. Fernsehkameras filmten Dembele in der Loge des Stadium of Light, der Spielstätte des AFC Sunderland aus der zweiten englischen Liga.

Dembele schaute sich die Partie gegen Sheffield United an. Doch warum war der 25-Jährige vor Ort? Dembele besuchte Sunderland-Eigentümer Kyril Louis-Dreyfus. Der Barça-Stürmer ist seit einigen Jahren mit Louis-Dreyfus befreundet. Der 26-Jährige stieg 2021 bei den Black Cats ein.