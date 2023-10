60-Millionen-Klausel: Steht der neue Klub von Dani Olmo bereits fest?

RB Leipzig verlängerte im Frühjahr den Vertrag mit Offensivstar Dani Olmo (25) bis 2027, wohl wissend, dass man den Spanier dennoch bereits im kommenden Sommer an einen prominenten Topklub verlieren würde. Laut der Sport Bild soll allerdings sogar schon der zukünftige Verein des 25-Jährigen feststehen.

Fünf Tore und eine Vorlage in vier Pflichtspielen hat Dani Olmo für RB Leipzig in der aktuellen Spielzeit auf dem Konto. Der Spanier ist trotz seiner Verletzungsanfälligkeit (laboriert seit vier Wochen an einer Knieverletzung) der Schlüsselspieler im Offensivspiel der Roten Bullen und auch bei internationalen Topklubs sehr begehrt.

Verlängerung als Türöffner für Transfer im Sommer 2024

Mit der im Frühjahr ausgehandelten Vertragsverlängerung bis 2027 sicherten sich die Sachsen den Verbleib von Olmo für zumindest eine weitere Spielzeit. Die Saison 2023/24 dürfte jedoch aller Voraussicht nach die letzte für den 32-fachen spanischen Nationalspieler im RB-Trikot sein.

Im Sommer 2024 greift erstmals die im Zuge der Verlängerung implementierte Ausstiegsklausel, die dem Vernehmen nach je nach Verein zwischen 60 und 65 Millionen Euro variiert. Bei den heutigen Marktverhältnissen kann man angesichts der fußballerischen Qualität Olmos durchaus von einem preiswerten Unterfangen für interessierte Vereine reden.