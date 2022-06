Primera Division Wechselentscheidung: Jules Kounde will unbedingt für Barça spielen

Der FC Barcelona möchte in diesem Sommer unbedingt einen Transferkracher bekanntgeben. Im Umfeld des Camp Nou träumen sie von Jules Kounde, der angeblich lieber nach Katalonien als zum FC Chelsea wechseln möchte. Allein die Umsetzbarkeit des Deals wirft große Zweifel auf.

Kounde will laut Mundo Deportivo unbedingt für Barça spielen, hat seinen aktuellen Klub FC Sevilla darüber informiert und die laufenden Verhandlungen über einen Wechsel in die Premier League vorerst gestoppt.

Der FC Barcelona, insbesondere Trainer Xavi Hernandez, soll schon lange Feuer und Flamme für Kounde sein und den Innenverteidiger unbedingt schon in diesem Sommer ins Camp Nou holen wollen. Der 23-Jährige sendet offenbar positive Signale.

Jules Kounde hat sich in dieser Woche einem geplanten operativen Eingriff unterzogen, der ihn voraussichtlich sechs Wochen vom Trainings- und Spielbetrieb fernhalten wird. Anderthalb Monate, in denen er sich intensiv Gedanken über seine Zukunft machen kann.

Dort sollen der FC Chelsea und Newcastle United dazu bereit sein, die in Koundes noch bis 2024 datiertem Vertrag enthaltene Ausstiegsklausel in Höhe von 90 Millionen Euro zu aktivieren. Vor allem eine vermeintliche Veränderung hin zu den Blues schien sich in den letzten Wochen zu konkretisieren.