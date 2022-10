Wechselgerüchte um Ansu Fati – Barça tiefenentspannt

Der Agent soll Trainer Xavi Hernandez davor gewarnt haben, dass sollten sich Fatis Spielanteile in den kommenden Wochen nicht erhöhen, man in Erwägung ziehe, Barça spätestens im kommenden Sommer zu verlassen.

Obwohl Fati nach einer Odyssee von schweren Verletzungen in dieser Saison endlich fit ist, setzt Xavi auf den Youngster nicht als Stammkraft. Fati stand daher erst in drei Pflichtspielen in der Startelf. Xavi betonte, er wolle Fati behutsam aufbauen und zurück zu alter Stärke führen.