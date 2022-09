FC Barcelona Weg für Gavi-Deal frei: Barça spart Millionen durch Pjanic-Abschied ein

Miralem Pjanic steht vor einem Wechsel in die Vereinigten Arabischen Emirate. Der FC Barcelona wird für den Transfer keine Ablösesumme erhalten, spart allerdings Gehalt in Millionenhöhe ein. Davon wird aller Voraussicht nach Shooting-Star Gavi (18) profitieren

Miralem Pjanic wird den FC Barcelona in Kürze verlassen. Barça-Trainer Xavi Hernandez (42) bestätigte am Dienstag auf der Pressekonferenz zum anstehenden Spiel in der Champions League gegen Viktoria Pilsen die bevorstehende Luftveränderung des Bosniers.

Pjanic darf Barça nach Informationen von RAC1 ablösefrei zum Sharjah SC verlassen. Für die Vereinskasse ist der bevorstehende Abschied des 32-Jährigen dennoch ein Segen. Der Bosnier besitzt einen bis 2024 gültigen Vertrag, der ihm 5,5 Millionen Euro netto pro Spielzeit einbringen würde. Pjanic verlässt die Blaugrana dem Vernehmen nach ohne Abfindung, Barça spart durch den Abschied bis zum Ende der Saison 2023/2024 brutto knapp 20 Millionen Euro Gehalt ein.

Wenn Pjanics Transfer offiziell über die Bühne gegangen ist, steht laut der Fachzeitung Sport die Vertragsverlängerung mit Gavi an. Der Shooting-Star hat immer noch keinen Profivertrag unterschrieben, da Barça die von der Primera Division vorgegebene Gehaltsobergrenze bereits erreicht hat.