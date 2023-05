Wegen Barça-Reunion: Xavi reagiert auf Rausschmiss von Lionel Messi

Lionel Messi darf sich die nächsten zwei Wochen nicht im Trikot von Paris Saint-Germain zeigen. Der 35-Jährige wurde aufgrund seines nicht genehmigten Trips nach Saudi-Arabien für zwei Wochen suspendiert.

"Ich weiß es nicht. Im Moment muss ich hier zu viele Entscheidungen treffen, um mich zu einem anderen Verein, einem anderen Spieler zu äußern", antwortete Xavi Hernandez auf Nachfragen zu Messi.

Und weiter: "In diesem Fall, mit Leo, weiß ich nicht, was passiert ist. Ich kenne die Situation nicht, also kann ich meine Meinung nicht abgeben." Der Trainer des FC Barcelona hält sich also vorerst bedenkt zu dieser hochbrisanten Thematik, die vor allem einer Partei in die Karten spielt.