FC Barcelona : Wegen Davis-Cup-Reform: Alexander Zverev stänkert gegen Gerard Pique

Nachdem Gerard Pique mit seiner Kosmos Group den Davis Cup reformierte, wurde teils harsche Kritik an dem Starspieler des FC Barcelona geübt. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev legt nun nach.

Bei den BMW Open in München kämpft Alexander Zverev dieser Tage um den Sieg – und seine Kollegen um seine Teilnahme am Davis Cup. Von diesem hält das deutsche Tennis-Ass nach der Reform nämlich überhaupt nichts.

"Ich finde es nicht in Ordnung, wenn jemand reinkommt und versucht, Tennis-Geschichte einfach kaputt zu machen und ein neues Turnier mit Geld so herauszustellen", wetterte Zverev nach dem 6:2, 6:4 gegen den Litauer Ricardas Berankis am Mittwoch.

Und weiter: "Vor allem nicht, wenn ein Fußball-Spieler kommt und sagt: 'So wird das jetzt gespielt!' Und auf einmal machen das alle. Da bin ich dagegen! Nicht, weil ich keinen Davis Cup spielen will. Der Davis Cup ist Tennis-Historie und die kann man nicht mit Geld kaputt machen. Das haben die jetzt im Fußball versucht – mit der Super League. Das hat super geklappt."