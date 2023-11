Wegen Gavi-Verletzung: FC Barcelona winkt Geldregen

Beim 3:1-Sieg in der EM-Qualifikation der spanischen Nationalmannschaft gegen Georgien riss sich Gavi das Kreuzband, auch der Außenmeniskus soll in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Voraussichtlich fällt der spanische Mittelfeldspieler für den Rest der Saison aus und verpasst wohl auch die Europameisterschaft in Deutschland.

Eine Hiobsbotschaft, für jeden der es mit dem FC Barcelona oder Spanien hält. Im Team von Barça-Trainer Xavi Hernandez (41) spielt Gavi eine wichtige Rolle und ist gesetzt. Allerdings könnte den Katalanen immerhin ein Geldregen der FIFA über den Verletzungsschock hinwegtrösten.

Bis zu 7,5 Millionen Euro für Barça?

Laut der spanischen Sportzeitung AS kassiert Barcelona pro Ausfalltag von Gavi rund 20 000 Euro vom spanischen Fußballverband RFEF. Das Geld dafür kommt aus einem Fonds des Weltverbandes FIFA, der Vereine unterstützt, deren Spieler sich auf Länderspielreise verletzt haben.