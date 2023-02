Wegen Haaland: Pep Guardiola kontert Thierry Henry

Manchester City sei mit Erling Haaland (22) in seinen Reihen ein leichter auszurechnender Gegner, erklärte Thierry Henry unlängst. Jetzt antwortet Pep Guardiola (52) auf die Vereinslegende des FC Arsenal.

Unter anderem nimmt Guardiola Kevin de Bruyne und Ilkay Gündogan in die Pflicht. "Um weniger vorhersehbar zu sein, brauchen wir mehr Läufe von Kevin und Gündogan, mehr Läufe von den Flügelspielern, einfach mehr Läufe ins letzte Drittel."

Er könne zwar verstehen, dass Thierry Henry meine, City sei leichter auszurechnen, weil Erling Haaland ein Zielspieler sei, so Guardiola. "Aber weniger vorhersehbar zu sein, hängt nicht von Haaland ab, sondern davon, wie wir ins letzte Spieldrittel gelangen."

"Komm schon, wir haben 60 Tore erzielt", erklärte Guardiola im Vorfeld des Champions-League-Duells gegen RB Leipzig auf die Kritik von Thierry Henry angesprochen. Haaland habe 26 Tore in der Liga erzielt: "Keiner schießt mehr Toren der Premier League als wir. Wir können immer gut spielen, auch mit Erling."

Manchester City tritt gegen RB Leipzig an

Wie gut Gündogan, de Bruyne und Co. die Vorgaben des Katalanen umsetzen, lässt sich am heutigen Mittwoch begutachten. Um 21:00 Uhr gastieren die Sky Blues zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei RB Leipzig. Manchester City geht als klarer Favorit in das Duell mit dem deutschen Pokalsieger.

Auch ohne weiteren CL-Titel: Guardiola happy mit Laufbahn

Guardiola jagt seit 2016 mit Manchester City nach dem Henkelpott. Bisher vergeblich. Sollte er keinen weiteren Champions-League-Titel gewinnen, wäre Guardiola mit seiner Laufbahn dennoch zufrieden.

"Ich würde sagen, wenn meine Karriere morgen zu Ende wäre, wenn ich nicht mehr Trainer sein würde, wäre ich mehr als gesegnet mit dem, was ich bei Barcelona, ​​Bayern München und hier geleistet habe", so der 52-Jährige, der 2009 und 2011 mit dem FC Barcelona die Königsklasse gewann.