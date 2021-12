FC Barcelona : Wegen Kaufpflicht? Yusuf Demir könnte erst im Februar wieder für Barça spielen

Der FC Barcelona will im kommenden Wechselfenster einige Veränderungen vornehmen. Großes Pech droht im Zuge dessen Leihspieler Yusuf Demir, dem wegen den Transfervorstellungen seines Klubs wichtige Spielzeit verwehrt werden könnte.

Mit den Finanzen hat es der FC Barcelona in den vergangenen Jahren nicht so genau genommen. Dafür aber wohl mit der Spielzeit von Yusuf Demir. Wie der österreichische Kurier berichtet, müsste der 18-Jährige nur noch eine Minute für Barça auf dem Rasen stehen, damit die verpflichtende Kaufoption greifen würde.

Barça hatte im vorigen Sommer mit Rapid Wien vereinbart, dass Demir ab einer gewissen Anzahl an Einsätzen für rund zehn Millionen Euro fest ins Camp Nou wechselt. Sollte die Vereinbarung also tatsächlich greifen, würde der Demir-Kauf einen großen Teil von Barças Wintertransferbudget in Anspruch nehmen.