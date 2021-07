FC Barcelona : Wegen Leo Messi: LaLiga-Boss mit klaren Worten in Richtung Manchester

Barça steht damit allerdings nicht alleine da. "Ich denke nicht, dass irgendein europäischer Klub in der Lage ist, diese Summen zu bezahlen."

Für Javier Tebas muss der Angreifer bei einer neuen Vertragsunterzeichnung deshalb kräftige Einbußen in Kauf nehmen. "Er wird nicht zu gleichen Konditionen bei Barcelona unterzeichnen können, das ist unmöglich."

Tebas und Guardiola waren erst vor kurzem aneinander geraten. Der Star-Coach warf den Verantwortlichen der spanischen Liga vor, dass sie sich zu wenig an der Premier League orientierten. Der Verbandspräsident entgegnete darauf, dass Guardiola mit City nur so viele Titel gewann, weil er so viel Geld zur Verfügung hatte.

Leo Messi vor Verlängerung bei Barça

Neben Manchester City soll auch PSG an Messi gebaggert haben. Der sechsfache Weltfußballer gab aber beiden einen Korb. Er hat sich übereinstimmenden spanischen Medienangaben zufolge mit Barcelona auf einen neuen Vertrag gereinigt. Zu deutlich reduzierten Konditionen. Die offizielle Verkündung des Deals steht noch aus.