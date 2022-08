Primera Division "Ich liebe ihn": Xavi umgarnt Barça-Flirt Bernardo Silva

Am Rande des Charity-Spiels zwischen dem FC Barcelona und Manchester City (3:3) erhofften sich einige Journalisten etwas Aufklärung in der Causa Bernardo Silva. (28). Sie wurden enttäuscht.

Barça-Coach Xavi Hernandez (42) bekundete zwar seine Sympathie für den Offensivspieler, einen Wink streute er allerdings nicht in sein Statement. "Wer mag Bernardo Silva nicht?", fragte der Katalane wenig aussagekräftig in die Runde.

Barça kühlt Interesse an Marcos Alonso ab

Die Verantwortlichen von Manchester City haben zuletzt deutlich gemacht, dass der Angreifer nicht zum Verkauf steht. Laut dem Daily Star bastelt der Klub derzeit sogar an einer Vertragsverlängerung Silvas. Da das aktuelle Arbeitspapier noch bis 2025 gültig ist, verspüren die Citizens keinerlei Zeitdruck.

Xavi bleibt daher nichts anderes übrig, als seinem Wunschtransfer aus der Ferne zu schmeicheln. "Er versteht alles und hat eine erstaunliche Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für Pep und macht auf dem Platz einen Unterschied", schob Xavi am Mittwochabend hinterher.

Die hohe Ablösesumme, die der Transfer von Bernardo Silva erfordert hätte, wäre für Barça ohnehin erst durch den Verkauf von Frenkie de Jong (25) stemmbar gewesen. Wie die Presse in Manchester nur zu gut weiß, will der Niederländer Barcelona allerdings nicht in Richtung England verlassen.