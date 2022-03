Primera Division : "Werde kein Problem sein": Sergio Busquets spricht über Barça-Zukunft

Der FC Barcelona und Sergio Busquets schneiden schon bald das letzte Vertragsjahr an. Über seine längerfristige Zukunft will sich der Kapitän erst nach der Weltmeisterschaft Gedanken machen.

Was über sein Vertragsende 2023 hinaus mit ihm passiert, will der iberische Nationalspieler erst mal nicht wissen. Der achtmalige Spanische Meister freut sich zunächst auf die Weltmeisterschaft in Katar, "an der ich hoffentlich spielen kann", meint er.

Im Anschluss an das Fußballgroßereignis wolle Busquets sehen, wie es weitergehe. "Dann will ich sehen, was der Trainer und der Verein von mir will", sagt er, "dann werden wir entscheiden. Ich werde kein Problem sein, um ehrlich zu sein."