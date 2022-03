FC Barcelona : Wie Barça Pablo Torre von einem Wechsel überzeugte

Vor anderthalb Wochen bestätigte der FC Barcelona den Zuzug von Pablo Torre, der sich ab der kommenden Saison im Trikot der Blaugrana zeigen wird. Barça hat im Werben um den vielversprechenden iberischen Jungspieler Erzrivale Real Madrid sowie Klubs aus der Premier League und der Bundesliga ausgestochen.

Nach einem Bericht des Portals The Athletic waren Trainer Xavi Hernandez und Fußballdirektor Mateu Alemany für Torre am Ende der ausschlaggebende Grund für den Wechsel ins Camp Nou. Das Barça-Duo habe dem 18-Jährigen die richtige Perspektive aufgezeigt und mit Spielzeit in der Profimannschaft gelockt.

