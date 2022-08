FC Barcelona "Wie ein Stück Fleisch" - Ex-Barça-Star kritisiert Umgang mit Frenkie de Jong

Durch die Causa Frenkie de Jong (25) hat der FC Barcelona in den letzten Monaten nicht nur beim Profi selbst viel an Sympathie eingebüßt. Gary Lineker (61) stellt sich nun ebenfalls hinter den Niederländer und kritisiert seinen früheren Klub dabei aufs Schärfste.

Dieser Vergleich ist ziemlich treffend. De Jong ist ein Opfer der verfehlten Finanzpolitik von Ex-Boss Josep Maria Bartomeu. Da die Verantwortlichen in diesem Sommer zudem hochkarätige Transfers, wie die Verpflichtung von Robert Lewandowski (33) für 45 Mio. Euro, tätigten, reicht das von der Liga erlaubte Gehaltsbudget aktuell nicht, um alle Neuzugänge registrieren zu können.

Lineker kickte in den 80ern drei Jahre lang für den FC Barcelona. Eine Behandlung, wie sie Frenkie de Jong derzeit erdulden muss, beschwört beim heutigen TV-Experten aber Wut gegen seinen einstigen Arbeitgeber hervor. "Er wurde in der ganzen Sache ein bisschen wie ein Stück Fleisch behandelt, wegen Umständen, die völlig außerhalb seiner Kontrolle liegen."

Barça bangt um Einnahmen für Antoine Griezmann – Atletico will nicht zahlen

Hier sollte der Transfer von Großverdiener Frenkie de Jong Abhilfe schaffen. Dieser setzt sich gegen seinen Verkauf jedoch mit allen Mitteln zur Wehr. In Linekers Augen die richtige Entscheidung. "Er ist ein begabter junger Spieler und es ist sehr wichtig für ihn, dass er nicht irgendwohin geht, wo er nicht hingehen möchte."

De Jongs Durchhaltevermögen imponiert Lineker indes. "Er muss ziemlich stark sein. Es ist so seltsam." Die ganze Angelegenheit bezeichnete der Brite als "Schande". Ob der Streit bis zum Ende der Transferperiode auf die ein oder andere Weise geklärt werden kann, ist weiterhin fraglich. De Jong pocht immer noch auf Gehalt, das ihm Barça schuldet und will den Verein nicht in Richtung Manchester United verlassen.