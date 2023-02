Ousmane Dembele hatte Raphinha auf der rechten Außenbahn des FC Barcelona lange Zeit den Rang abgelaufen. Da Ersterer aufgrund einer Oberschenkelverletzung aber lange ausfallen wird, steht Raphinha plötzlich wieder im Fokus – und macht seine Sache sehr ordentlich.

Der 26-Jährige erzielte ein sehr wichtiges Tor gegen Betis sowie ein Tor und eine Vorlage gegen Sevilla am vergangenen Sonntag. Eine tolle Woche für den ehemaligen Leeds-Spieler, die ihn während Dembeles Abwesenheit als Mitglied der Startelf bestätigt. Nach und nach steigert Raphinha seine Bilanz: sechs Tore und acht Assists in dieser Saison sind inzwischen dokumentiert.

In der schweren Zeit, als der Brasilianer teilweise völlig abgemeldet war, stand ihm laut Relevo vor allen Dingen sein Umfeld zur Seite, das sich in folgende Bereiche aufteilt: Berater Deco und sein Vater erteilen ihm im Hintergrund wichtige Ratschläge, zudem hatte die Anwesenheit seiner Mutter in Barcelona in den vergangenen Tagen viel Positives beigetragen.