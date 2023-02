Wie reagiert Barça? Schwergewicht bereit, hohe Summe für Ez Abde zu bieten

Ez Abde gilt als eines der großen Versprechen des europäischen Fußballs, der FC Barcelona will sich daher eigentlich nicht von ihm trennen. Doch was ist, wenn ein Klub mit den großen Scheinen wedelt?

Stattdessen bahnt sich eine Verlängerung des Leihgeschäfts an. Laut dem Lokalblatt Diario de Navarra stehen demnächst erste Gespräche zwischen Barça und Osasuna an, um über die Ausweitung der Leihe zu verhandeln.

Für den FC Barcelona, der finanziell bekanntermaßen stark angeschlagen ist, soll ein Verkauf dennoch kein Thema sein. Weder Barça noch Xavi Hernandez möchten sich von Ez Abde trennen, der bis Saisonende an den Ligakonkurrenten CA Osasuna verliehen ist.

Ez Abde spielt seit vergangenem Sommer in Pamplona, kommt dort auf 14 Einsätze in LaLiga mit zwei Torvorbereitungen. Groß waren die Verdienste des marokkanischen WM-Teilnehmers vor allen Dingen in der Copa del Rey, als er Osasuna mit seinem Treffer beim 2:1 gegen Sevilla ins Halbfinale schoss. Bei Barça läuft Ez Abdes Vertrag noch bis 2026.

Verwendete Quellen: Sport/Diario de Navarra