Wieder daheim: Dani Alves zurück beim FC Barcelona

In seiner ersten Saison bei den Pumas UNAM verpasste Dani Alves (39) die Playoffs. Obwohl er in Mexiko noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023 besitzt, wurde der Rechtsverteidiger jetzt auf dem Trainingsgelände des FC Barcelona gesichtet.

Die Rückkehr zum spanischen Rekordpokalsieger wird aber nicht von Dauer sein. Dani Alves bereitet sich auf Barças Trainingsgelände lediglich auf die kommende WM in Katar vor, die am 21. November startet. Der Brasilianer hofft auf die Einberufung in den Kader der Selecao und will im Idealfall bereit sein.

Dass Dani Alves seine Vorbereitung ausgerechnet in Barcelona, wo er von 2008 bis 2016 seine größten Erfolge feierte, angeht, überrascht nur wenig. Für keinen anderen seiner (zahlreichen) Ex-Klubs hegt der Abwehrspieler solch große Sympathien.

"Ich bin diesem Zuhause immer dankbar, dass es die Türen für alles geöffnet hat, was ich brauche", erklärte Dani Alves nun auf Social Media. "Die Großen werden, wenn sie herausgefordert werden, niemals nachgeben … Sie werden kämpfen, sie werden bis zur letzten Sekunde ihrer Existenz kämpfen."