Wieder zu Null! Marc-Andre ter Stegen stellt LaLiga-Rekord ein

Die Defensive des FC Barcelona hatte in den letzten Meisterschaftsspielen so ihre Schwierigkeiten. Nach zwei Niederlagen in Folge besiegte der spanische Meister Mallorca im Camp Nou ohne große Probleme mit 3:0.

Marc-Andre ter Stegen ließ am Sonntag zum 26. Mal in dieser Saison kein Gegentor zu. Damit steht der gebürtige Mönchengladbacher nun mit Francisco Liano auf einer Stufe, der in der Saison 1993/94 auf denselben Wert an Spielen ohne gegnerisches Tor kam.

Ter Stegen hat am kommenden Sonntag (19 Uhr) im abschließenden Auswärtsspiel gegen Celta Vigo also die Möglichkeit, einen Rekord aufzustellen, der wohl für die Ewigkeit gültig wäre. Dafür braucht es noch mal vom ganzen Abwehrverbund höchste Konzentration.

Nach einer eher durchwachsenen Vorsaison läuft ter Stegen in der noch laufenden Spielzeit wieder zur Höchstform auf. In bisher 37 ausgespielten Partien auf spanischer Ebene ließ der Nationalspieler lediglich 18 Gegentore zu. In der Rangliste dahinter folgt lange nichts, und dann Atletico Madrid mit 31 kassierten Treffern.