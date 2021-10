FC Barcelona : Wieder zwei Stars raus: Barça-Lazarett füllt sich weiter - Agüero im Krankenhaus

Den ersten Schockmoment erlitten die Zuschauer in der 38. Minute, als Kun Agüero sich an die Brust fasste und zu Boden ging, weil er kaum noch Luft bekam. Schnell drängten sich Erinnerungen an die zurückliegende EURO auf.

Im Spiel gegen Finnland musste der Däne Christian Eriksen minutenlang wiederbelebt werden. Bei Agüero konnte zum Glück wenig später leichte Entwarnung gegeben werden. Der Argentinier verließ den Platz in der 41. Minute selbstständig. Nach seiner Auswechslung wurde er umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird das Herz des Stürmers untersucht.