Will er Barça verlassen? Raphinha empört über Gerüchte

Barça muss sein Gehaltsbudget drastisch senken und ist wegen des Financial Fairplay außerdem auf Verkaufserlöse angewiesen. Trotz des Dementis ist die Sache aufgrund der wirtschaftlichen Zwänge wohl zumindest medial noch nicht vom Tisch.

In seiner ersten Saison in Barcelona stand Raphinha tatsächlich nur in etwas mehr als der Hälfte aller Meisterschaftsspiele in der Startformation – ohne erkennbare körperliche Ausfallerscheinungen. Seine Werte überzeugen mit zehn Toren und elf Vorlagen in allen Wettbewerben dann aber.