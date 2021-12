Winter-Transfermarkt : Opfert Barça Yusuf Demir für Ferran Torres?

Der FC Barcelona will sich in der Wintertransferperiode mindestens mit einem hochkarätigen Stürmer verstärken. Um diesen leichter finanzieren zu können, sollen die Katalanen nun die Entscheidung getroffen haben, Youngster Yusuf Demir (18) nicht zu verpflichten.

Barça hatte im vergangenen Sommer das Transferrennen um den als Supertalent gehandelten Demir gegen viele Konkurrenten gewonnen. Mit Rapid Wien wurde eine einjährige Leihe vereinbart, die eine Kaufpflicht nach einer gewissen Anzahl von Einsätzen in Höhe von 10 Millionen Euro vorsieht.

Die Fachzeitung Sport berichtet am Freitag, dass die Vereinsbosse die Kaufoption für das österreichische Offensivtalent Yusuf Demir nicht ziehen werden. Der 18-Jährige könne Barcelona bereits im Januar verlassen.

Ferran Torres: Barça und ManCity nähern sich an – Transfer greifbar

Schon in Kürze soll Medienberichten zufolge die vereinbarte Anzahl an Einsätzen erreicht sein. Ein Grund mehr für Barcelona, den Youngster vorzeitig abzugeben. Interesse an dem Offensivspieler gibt es aus der Bundesliga. Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen werden als neue Arbeitgeber für den zweifelsohne begabten Demir gehandelt.