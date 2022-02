Ramon Planes verrät : "Keine Chance": Bayern holte sich bei Pedri Abfuhr ein

Kevin Richau Ramon Planes war von 2018 an über drei Jahre als Direktor bzw. Sportdirektor beim FC Barcelona tätig. In dieser Zeit war er unter anderem für die Transfers zuständig. In einem Interview sprach der Spanier insbesondere über Nachwuchshoffnung Pedri und die zahlreichen Interessenten, die der Spieler auf den Plan rief.

Als Barça 2019 um Pedri warb, war unter anderem Real Betis Sevilla am Mittelfeldspieler dran. "Der Unterschied bestand darin, dass wir schnell waren und einen anderen Rhythmus einschlugen, weil wir an den Fußballer glaubten", erklärte Planes gegenüber Radio MARCA. Vor der anschließenden Saison nahm sein Team dann die Verhandlungen auf. Planes trieben trotz des guten Austauschs mit Pedri letzte Zweifel um. Vier Jahre zuvor war man mit Marco Asensio nämlich ebenfalls schon in Kontakt, bevor Real Madrid zuschlug und dem Erzfeind eins auswischte. "Ich hatte eine gewisse Angst, dass sich das mit Pedri wiederholen würde, dass sie ihn uns wegnehmen würden." "Ich war überrascht, dass der FC Bayern echtes Interesse an ihm hatte" Letztlich war diese Furcht unbegründet. Pedri unterschrieb 2019 bei den Katalanen und schloss sich ihnen nach einem weiteren Jahr bei seinem damaligen Arbeitgeber, US Las Palmas, an. Kurz darauf flatterte Planes ein Angebot des FC Bayern ins Haus, was den heute 54-Jährigen verwunderte. Mehr zum Thema

