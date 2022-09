FC Barcelona "Wir waren besser als die Bayern": Xavi hadert mit Barça-Chancenwucher

Der FC Barcelona musste sich dem FC Bayern am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase geschlagen geben – trotz einer starken Leistung. Trainer Xavi Hernandez (42) lobt seine Mannschaft, hadert aber mit der Chancenverwertung von Robert Lewandowski und Co.

Robert Lewandowski hätte aus Barça-Sicht zum Helden in München werden können. Der sonst so treffsichere Pole, der bisher für die Katalanen bereits neun Tore erzielt hat, scheiterte aber mehrfach aus aussichtsreicher Position. Auch Raphinha vergab gute Chancen. Ousmane Dembele hatte Pech, als ein elfmeterreifes Foul an ihm nicht geahndet wurde.

Bayern München hingegen zeigte sich eiskalt bei der Chancenverwertung. Nach einer Ecke traf zunächst Lucas Hernandez (50. Spielminute), dann legte Leroy Sane (54. ) nach. Xavi ärgert sich über verpasste Gelegenheit, Bayern erstmals in der Königsklassen-Gruppenphase auf heimischem Boden zu schlagen.

"Ich bin sauer, heute war ein Tag, um Bayern zu schlagen", schimpfte der Barça-Trainer nach dem 0:2 gegenüber den Pressevertretern. Grundsätzlich gefällt dem Welt- und Europameister die Leistung seiner Mannschaft: "Die erste Halbzeit war hervorragend. Wir haben sie körperlich und in Sachen Intensität dominiert."